Зенитчики ЦВО в 2021 году выполнят боевые стрельбы из ЗРС С-400 «Триумф» на полигоне в Астраханской области

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8 января 2021, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Боевые расчеты новых зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», поступивших на вооружение соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), весной 2021 года выполнят первые боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщил командир дивизии противовоздушной обороны ЦВО генерал-майор Олег Никаноров.

«2021 год будет насыщенным на боевую подготовку. Мы примем участие, а также сами проведем множество тренировок, около 10 учений. Одно из главных в зимнем периоде обучения – это учение с боевой стрельбой зенитно-ракетного полка на полигоне Ашулук в Астраханской области. Оно пройдет весной этого года», - рассказал Олег Никоноров.

Командир дивизии также подчеркнул, что стрельбы будут проведены боевыми расчетам зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», поступивших на вооружение соединения ПВО по Гособоронзаказу в ноябре 2020 года.

Дивизия противовоздушной обороны Центрального военного округа имеет самый большой охват воздушной границы среди всех соединений ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации. Её подразделения дислоцированы более чем в 10 регионах Урала, Поволжья и Сибири. Они оснащены зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф» и С-300, зенитными ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С», радиолокационными станциями «Небо-М», «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна» и автоматизированными системами управления «Оборона».