В составе российских ВДВ более 50 «Ударных» воинских частей и подразделений

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8 января 2021, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Воздушно-десантные войска (ВДВ) вошли в 2021 год, имея в своем составе более 50 «Ударных» воинских частей и подразделений. Уровень подготовки соединений и воинских частей по ключевым параметрам боевой подготовки превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Теперь у десантников четыре полка, четыре батальона (дивизионов) и более сорока рот (батарей) имеют звания «Ударная». Напоминаем, что наименование «Ударные» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным воинским частям и подразделениям.

Торжественное вручение вымпелов «Ударным» воинским частям и подразделениям проходит после присвоения соответствующего наименования воинским формированиям, обладающим высокой боеспособностью и боеготовностью. Вымпелы «Ударных» воинских частей и подразделений хранятся в штабах, возле Боевых знамен.