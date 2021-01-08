Ирак подал иск против США за применение боеприпасов с обедненным ураном на его территории

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8 января 2021, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ирак официально подал иск против США в связи с неоднократным применением боеприпасов с обедненным ураном в последние десятилетия, в том числе против бывших ядерных объектов Ирака, сообщает иракское информационное агентство Аль-Маалома.

Сообщается, что иск был подан в суд Стокгольма 26 декабря советником комитета по иностранным делам иракского парламента Хатифом Аль-Рикаби. В документе содержится требование компенсации за бомбардировки бывших ядерных объектов страны в девяностых и начале нулевых, а также компенсацию за использование снарядов, бомб и ракет, содержащих обедненный уран, в военных кампаниях США против Ирака на протяжении десятилетий. Готовятся также документы для подачи в соответствующие инстанции ООН. По словам Аль-Рикаби, судебный процесс является результатом требований, высказанных со стороны иракских ученых-экспатриантов во Франции, Канаде, Дании и Бельгии, которые выразили готовность помочь команде иракских юристов.

«Самая большая беда в том, что иракское государство не пошевелило пальцем все эти годы. Багдад не очистил страну от заражения и не потребовал, чтобы международное сообщество обязало Америку и ее союзников очистить загрязнение (причиненные боеприпасами с обедненным ураном) или потребовать компенсацию », - сказал чиновник, предположив, что Ирак подвергался воздействиям боеприпасов с обедненным ураном трижды - в 1991 году, 1999 и 2003 годы.

Аль-Рикаби подчеркнул, что ядерное заражение повлияло на жизнь сотен тысяч иракцев – обедненный уран вызывает рак, инсульт и врожденные дефекты у людей.

По оценкам Организации Объединенных Наций, за последние 30 лет США применили не менее 2 320 тонн обедненного урана в Ираке. Отмечается, что высокотоксичное вещество поразило как американских военнослужащих, так и гражданское население Ирака. По оценкам иракского правительства, заболеваемость раком в стране возросла с 40 случаев на 100 000 человек в 1991 году до 800 на 100 000 в 1995 году и 1600 на 100 000 к 2005 году. Особенно высокие случаи заболеваний были зарегистрированы в Багдаде, Басре и Фаллудже. Именно при обстрелах этих городов американские войска активно использовали боеприпасы с обедненным ураном.

Помимо Ирака, США и НАТО использовали боеприпасы с обедненным ураном в Боснии и Югославии в 1995 и 1999 годах, и в Сирии в 2015 году. Из всех стран, обладающих боеприпасами с обедненным ураном, только США и Великобритания использовали это оружие в военных действиях. Одна только Великобритания, использовала примерно три тонны этого вещества во время вторжения в Ирак в 2003 году.