Иракский суд может вынести смертный приговор Дональду Трампу

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8 января 2021, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Известный иракский юрист Хаян аль-Хайят заявил в четверг российскому агентству Sputnik, что в ордере на арест, выданном судом Русафы в отношении президента США Дональда Трампа, может рассматриваться вопрос о вынесении смертного приговора. Об этом сообщает новостной портал «Аль-Масдар Ньюс».

По словам иракского адвоката, семья покойного заместителя главы шиитской милиции Абу Махди аль-Мохандиса подала иск против Трампа в суд Русафы, что побудило иракские власти выдать ордер на арест президента США.

Аль-Хайят пояснил, если Трамп будет признан виновным в убийстве Мохандиса, то на основании статьи 406 Уголовного кодекса Ирака президенту США может грозить смертный приговор. Адвокат отметил, что продолжается следствие по выявлению других участников совершения преступления, будь то иракцы или иностранцы.

Напоминаем, что в четверг, 7 января, иракский суд выдал ордер на арест уходящего президента США Дональда Трампа по обвинению в убийстве Мохандиса и покойного командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Эксперт по правовым вопросам Тарик Харб заявил ранее в тот же день, что ордер на арест президента Трампа, выданный судом Русафы в Багдаде, является одним из требований для завершения расследования. Суд должен привлечь обвиняемого насильно к следственным действиям, поскольку тот не является на заседания.

Комитет (созданный Министерством внутренних дел Ирака) по расследованию обстоятельств убийства Сулеймани и Мохандиса вынес 16 новых определений по делу. В частности, он рекомендовал приостановить деятельность британской охранной компании в стране.