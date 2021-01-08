EADaily: Эксперт НАТО заявил, что размещение беспилотников ВВС США в Румынии направлено против Приднестровья

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8 января 2021, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Размещение американских ударно-разведывательных беспилотников в Румынии является своеобразным прощальным жестом поддержки новому президенту Молдавии Майи Санду от покидающего пост главы США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший представитель НАТО в России Гарри Табах в интервью журналисту интернет-канала «На два слова». Об этом пишет новостной портал EADaily.

Гарри Табах считает, что переброска в Румынию американских беспилотников направлена против российских миротворцем, размешенных в Приднестровье, и самой непризнанной республики, судя по всему, новая администрация Белого Дома продолжит ту же политику.

«Когда ты видишь, что идут такие маневры — а это маневры, они маневрируют войсками, — и в этом районе, чего вдруг в Румынии это появилось? Конечно, это из-за Молдавии, потому что эта девушка (Майя Санду — ред.) там, видимо, серьезная. Никогда нет какой-то одной причины, всегда есть букет вещей», — заявил Табах. Эксперт допустил, что с приходом к власти в Молдавии проевропейских политиков, Кишинев может объединить усилия с Киевом и «организовать тотальную блокаду для ПМР».

По его мнению, Украина и Молдавия могут полностью блокировать Приднестровье и Оперативную группу российских войск и миротворческий батально РФ, находящиеся на территории ПНР. На 12 января запланирован визит главы молдавского государства на Украину с первым официальным визитом. Одной из обсуждаемых тем станет вопрос Приднестровского урегулирования, в переговорах по которому Киев, вместе с ОБСЕ и Россией, выполняет роль гарантов. Ранее Санду, в интервью украинской «Европейской правде» заявила, что сожалеет о неоправданно «мягком» подходе, применяемом до этого Кишиневом к реинтеграции левобережного региона в Молдавии. Она предостерегла украинских партнеров от подобных ошибок в отношении Донбасса добавив, что существующий формат себя исчерпал, и она намерена более активно сотрудничать с украинской стороной в решении так называемого приднестровского вопроса.Ранее Майя Санду потребовала незамедлительного вывода ОГРВ из Приднестровья и замены российских миротворцев на миссию ОБСЕ.

Со своей стороны МИД РФ ей напомнил, что по действующему соглашению мандат миротворческой миссии завершится с выходом на договоренности о политическом урегулировании приднестровского конфликта, но пока до этого далеко.

Напоминаем, что в начале года отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США были дислоцированы на авиабазе имени генерала Эманоила Ионеску в румынском городе Кымпия-Турзий. Пентагон выделяет более 130 млн. долл. на модернизацию этого военного объекта, который станет транзитным узлом для операций ВВС США на юго-востоке Европы.

Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин считает, что укрепление НАТО вблизи зоны ответственности российских «голубых касок» может привести к дестабилизации обстановки в регионе. Российский политолог Александр Бовдунов также уверен, что на фоне усиливающегося противостояния США и России наращивание американского военного присутствия в Румынии связано с тем, чтобы как можно скорее «решить вопрос» с российскими военными в Приднестровье. Он добавил, что «антироссийская позиция администрации Байдена будет способствовать реализации самых жестких планов».