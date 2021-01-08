Разведка ЛНР сообщает о передвижении украинской бронетехники

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8 января 2021, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вблизи населенных пунктов Попасная и Лобачёво зафиксировано появление пяти единиц бронетехники украинских войск. Об этом сообщает новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на информацию военной разведкой Народной милиции ЛНР, обнародованную накануне, 7 января.



Пять бронетранспортёров украинских Вооруженных сил на днях появились рядом с указанными населёнными пунктами, расположенными к так называемой «серой зоне». Одновременно с военными ЛНР факт перемещения бронетехники ВСУ зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ.



Происходит это нарушение перемирия на фоне увеличения числа обстрелов со стороны киевских сил. Ранее стало известно о сработавшем неустановленном взрывном устройстве в населенном пункте Шахтёрский (ЛНР). Кроме того, поступили данные о том, что в ночь на Рождество украинские военные подвергли обстрелу территорию ДНР.