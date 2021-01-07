Украина скоро получит еще два патрульных катера из США

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7 января 2021, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украина получит два новых патрульных катера Mark VI из США, строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года. Об этом сообщает агентство «Армия-информ» Минобороны Украины со ссылкой на данные Пентагона.

Катера будут построены компанией SAFE Boats International LLC (Бремертон, Вашингтон). Строительство обойдется почти в 20 млн. долл. Заказчиком из США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется в рамках программы помощи усиления обороны Украины, сообщает Армия-информ.

США одобрили оборонный бюджет на 2021 год, в котором Украине на военную поддержку было выделено 250 млн. долл.

Летом 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Соединенные Штаты одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Шесть из них уже готовятся для Украины в рамках помощи США в области безопасности. Остальные построят за счет оборонного бюджета.

Правительство Украины запросило 16 патрульных катеров Mark VI, 32 пушки MSI Seahawk A2, 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) (16 смонтировано и четыре запасных части), 16 акустических устройств дальнего действия (LRAD) с пятикилометровой акустической системой, 16 систем идентификации «свой - чужой» (МКФ); 40 пушек MK44 (32 установлены и 8 в запас), коммуникационное оборудование, вспомогательное оборудование, запчасти, инструменты и испытательное оборудование; технические данные и документация; обучение персонала и оборудование для обучения персонала. Ориентировочная общая стоимость программы 600 млн. долл.

Кроме того, Украина подписала контракт с французской компанией Ocean на строительство пограничных патрульных катеров для Министерства внутренних дел.