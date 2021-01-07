Иракский суд выдал ордер на арест Дональда Трампа

Аргументы Недели → Армия 13+

7 января 2021, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Судебные власти Ирака выдали ордер на арест уходящего президента США Дональда Трампа за его причастность к убийству заместителя командующего иракских Сил народной мобилизации Абу Махди Аль-Мухандиса. Об этом сообщает сирийское новостное агентство «САНА», ссылаясь на иракские источники.

«Суд района Ар-Расафа в Багдаде выдал ордер на арест Трампа за его причастность к убийству заместителя главы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди Аль-Мухандиса», — говорится в заявлении Высшего судебного совета Ирака, копию которого получил корреспондент агентства САНА в Багдаде.

В документе подчеркнуто, что после завершения процедур предварительного расследования принято решение о выдаче ордера на арест Трампа в соответствии с положениями статьи 406 действующего Уголовного кодекса Ирака. Процедуры расследования будут продолжены для выяснения других участников этого преступления.

Напоминаем, 3 января 2020 года около международного аэропорта Багдада в результате ракетного удара ВВС США были убиты: командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, заместитель командующего Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди Аль-Мухандис и их соратники.