Алиев пригрозил Еревану «железным кулаком» за визиты официальных лиц Армении в Карабах

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7 января 2021, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Армению ждут жесткие ответные меры в случае, если продолжатся визиты ее официальных лиц в Нагорный Карабах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс Украина».

«Мне сообщили, что глава МИД Армении Ара Айвазян совершил визит в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта – ред.). Что ты там делаешь? Пусть Армения не забывают войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец. Предупреждаем, если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, Армения еще больше пожалеет об этом», - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, любые визиты в Нагорный Карабах, в том числе и представителей международных организаций, должны осуществляться только с разрешения Азербайджана. Исключение составляют визиты представителей Красного креста.

«Весь мир признает эту территорию как неотъемлемую часть Азербайджана. Ни один иностранный гражданин не может войти в эту зону без нашего разрешения. Никакая международная организация, кроме Красного Креста, туда не может поехать. Мы их впервые предупредили через МИД. После этого предупреждение будет сделано иначе», - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что подобные провокационные действия со стороны официальных лиц Армении на фоне нормализации послевоенных отношений при посредничестве России категорически неприемлемы.

«Сейчас предпринимаются шаги по нормализации отношений. Россия предложила сторонам свои посреднические возможности. В основном эти вопросы обсуждала делегация официальных лиц правительства России, посетившая недавно Армению и Азербайджан. Что ж, если отношения нормализуются, то зачем такие провокационные «визиты»? Что они этим хотят показать? Они хотят снова нас раздражать? Пусть не забывают, как дорого им обошлись такие шаги», - заявил Алиев.