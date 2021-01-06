Новый танк для ВДВ примут на вооружение в 2023 году

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6 января 2021, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Уникальный по огневой мощи аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1» будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году, тогда же начнутся его серийные поставки, сообщил РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ. Об этом сообщает «РИА-Новости».

«Государственные испытания новейшей аэромобильной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» по плану должны завершиться к концу 2022 года. В 2023 году машину должны принять на вооружение, тогда же начнутся ее серийные поставки в части ВДВ», - рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что за счет мощного орудия, приспособленного для стрельбы наводящимися ракетами, оснащенного новой системой управления комплексом вооружения и автоматом сопровождения целей - огневая мощь «Спрут-СДМ1» находится на уровне основных боевых танков. «Фактически, ВДВ получат уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк», - отметил он.Как сообщили ранее в Минобороны, в Воздушно-десантных войсках с 1 декабря 2020 года начата подготовка командиров для «Спрута».

Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», также позиционируемая как легкий плавающий танк, разработана и создана ПАО «Курганмашзавод», входящим в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. «Спрут2 может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. В конце прошлого года «Спрут-СДМ1» в рамках госиспытаний был протестирован в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов.

В мире на сегодняшний день применяется целый ряд плавающих боевых машин. В том числе на вооружении нескольких стран стоят плавающие танки ПТ-76 советской разработки или его модификации, в России эксплуатируются плавающие боевые машины пехоты и десанта, плавающие БМП-3 и бронетранспортеры на их базе поставляются на экспорт. Но «Спрут» значительно превосходит все мировые аналоги по вооружению и огневой мощи.