Истребители Су-30СМ Ленинградской армии ВВС и ПВО охраняют воздушные рубежи России

Аргументы Недели → Армия 13+

6 января 2021, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Летчики – истребители Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа заступили на боевое дежурство по охране государственной границы в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В новогодние праздники летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство для защиты воздушных рубежей Российской Федерации на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Также в преддверии новогодних праздников с силами дежурных смен были проведены тренировки по перехвату воздушных судов и принуждению к посадке без использования авиационных средств поражения.

Особое внимание при подготовке дежурных смен уделено летчикам – выпускникам 2019 года, освоившим сложный тип авиационной техники и подтвердившим квалификационный уровень по охране госграницы боевыми пусками ракет класса «воздух-воздух».

Тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ поколения 4+ предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток, независимо от погодных условий. Он способен не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим ударным самолетам, действующим с ним одной группе.