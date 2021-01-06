ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

В Южном военном округе доля современного вооружения превысила 70%

, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Южном военном округе доля современного вооружения превысила 70%
Фото: соцсети

В войска Южного военного округа (ЮВО) поступило около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники. Таким образом, доля новых видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам – до 100%. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Самой современной техникой в войсках округа оснащены подразделения связи, 4 армия ВВС и ПВО, а также подразделения специального назначения. В них доля новейшего и современного вооружения приблизилась к 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 14 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

ША

В мире

Опубликовано видео ударов российского Су-30 по протурецким боевикам в сирийском Идлибе

Опубликовано видео ударов российского Су-30 по протурецким боевикам в сирийском Идлибе

Выложено видео ударов российского истребителя Су-30 по протурецким боевикам, которые действуют в сирийской провинции Идлиб. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра на сайте YouTube.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью