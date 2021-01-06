Минометчики ВСУ обстреляли окраины Донецка

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6 января 2021, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ранним утром 6 января украинская армия открыла миномётный огонь по мирному населению Донбасса, проживающему на северной окраине Донецка. Об этом сообщает ТК «Царьград».

О том, что столица Донбасса подверглась обстрелу, сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об обстреле написали несколько донецких телеграм-каналов.

Сообщается, что всего по направлению Опытное - Донецк, в сторону терминала аэропорта, со стороны вооружённых формирований Украины было выпущено 25 минометных снарядов, 19 из них калибром 120 мм и 6 - калибром 82 мм.