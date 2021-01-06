В пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии прошло специальное корабельное учение

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6 января 2021, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Дагестане в пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошло специальное корабельное учение. Основной целью маневров была проверка и оценка действий экипажей каждого из кораблей в ходе подготовки к боевому дежурству. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В рамках проведения учения с получением сигнала «Боевая тревога» экипажи кораблей отработали действия по приготовлению корабля к бою и походу, на боевых постах и командных пунктах кораблей вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению, корабли подготовлены к выходу из пункта базирования.

На кораблях, заступивших на боевое дежурство, экипажи переведены на круглосуточный режим боевой службы, личный состав занял свои места на боевых постах, радиолокационные станции отслеживают воздушную обстановку, развернуты артиллерийские установки по ответственным секторам стрельбы.

Всего в специальном учении приняли участие в более 200 военнослужащих Кфл, было задействовано 15 надводных кораблей и катеров флотилии.