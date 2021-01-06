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Авиационный полк ЗВО отработал учебно-боевой бомбовый удар по условному противнику

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Авиационный полк ЗВО отработал учебно-боевой бомбовый удар по условному противнику
Фото: соцсети

Фронтовые бомбардировщики Су-34 авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в ходе тренировочных полетов выполнили уничтожение командных пунктов условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, совершив вылеты с аэродрома базирования, уничтожили мишени, имитирующие объекты инфраструктуры, а также командные пункты условного противника, выполнив бомбометание и стрельбу из авиационной пушки.

Кроме того, в ходе выполнения задач летчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, произвели пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации. Во время выполнения задач, тактические маневры совершались на больших, малых и предельно малых высотах.

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