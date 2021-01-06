Литовский парламент проголосовал за постоянное присутствие американских войске в стране

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6 января 2021, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сейм Литвы принял резолюцию, которая обязывает власти «закрепить стратегическое партнерство с США в оборонной сфере» и добиваться постоянного присутствия вооруженных сил США в Литве. Об этом пишет новостной портал EADaily, ссылаясь на Delfi.lt.

В документе отмечается, что Литва «была, является и останется верным партнером США в мире, в Европе и в регионе Балтийского моря». За принятие резолюции проголосовали 108 членов Сейма, воздержались пять парламентариев. Инициатива исходила от различных фракций Сейма, министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, председателя Сейма Виктории Чмилите-Нильсен.

Представивший резолюцию председатель парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис отметил, что начало работы Палаты Представителей США нового созыва является самым подходящим временем для того, чтобы Сейм Литвы назвал важнейшие приоритеты.

«США является пятым экспортным рынком для продукции литовского происхождения, который растет. Наш экспорт почти в два раза больше, чем импорт. США создают очень много рабочих мест в нашей стране, почти 9 тыс. Поэтому нет сомнений в том, что мы за углубление этих торговых отношений, к чему стремимся с новой администрацией», — сказал Павилёнис.

В резолюции отмечается, что Литва является «ответственным государством-членом НАТО, которое твердо соблюдает требования выделения 2% внутреннего валового продукта на оборонные нужды, вносит вклад в обеспечение безопасности в регионе и мире, участвуя в международных миссиях и операциях».