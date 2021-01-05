Депутат ГД РФ заявил, что американские БПЛА – угроза для Приднестровья

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5 января 2021, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин высказал предположение, что размещенные в Румынии ударные американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) представляют серьезную угрозу для Приднестровья. Депутат предупредил, что Россия отреагирует на это, учитывая, что ВВС США базируют свою технику на базе Кымпия-Турзий в непосредственной вблизи от Приднестровья, где находятся российские миротворцы. Об этом сообщил портал EADaily, ссылаясь на РИА-новости.

«Вблизи них (миротворцев – «АН») эскалация напряженности ведет к дестабилизации обстановки в данном регионе. Да и в целом еще раз хочу подчеркнуть, что власти как США, так и Румынии ставят в ситуацию заложников свой народ», — сообщил Швыткин агентству РИА Новости.

По его словам, дополнительный контингент НАТО, направленный в Румынию, «не представляет громадной угрозы, но тем не менее ведет к напряжению ситуации и к эскалации напряженности в целом».

В январе и феврале 2019 года пилотируемый самолёт-разведчик ВВС США несколько раз был замечен в районе молдавско-украинской границы на приднестровском ее участке. Оборонное ведомство ПМР тогда не зафиксировало нарушения воздушной границы республики. Под наблюдением американского БПЛА оказалась территория от Тирасполя до села Колбасна, где находится крупнейший в Европе склад российского вооружения, оставшийся после вывода в 1995 году из региона 14-й армии. В настоящее время охрану боеприпасов обеспечивает Оперативная группа российских войск, дислоцированная на левом берегу Днестра, не подконтрольном Кишиневу.

Шпионский самолет базировался на американской базе «Михаил Когылничану» в румынской Констанце. Он оснащён специальным радиоэлектронным оборудованием, а также оптико-электронной системой с тепловизором, позволяющим вести слежку в условиях плотной облачности. Разведчик также укомплектован лазерным дальномером и подсветкой целей, телекамерой со сверхдлинным фокусом и другим разведывательным оборудованием.

Напоминаем, что авиакрыло беспилотников MQ-9 Reaper ВВС США размещены на длительный срок на воздушной базе имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж на северо-западе страны). Это крупнейший военный инвестиционный объект США в Европе в 2021 году, Пентагон выделяет более 130 млн долл на его модернизацию. База в Кымпия-Турзий станет транзитным узлом для операций ВВС США на юго-востоке Европы.

«Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО, а ВВС Румынии посредством воздушной базы 71 имени генерала Эманоила Ионеску обеспечат необходимую техническую, операционную и тыловую поддержку выполнению этих задач в течение всего периода их дислокации», — отметили в Бухаресте.

Стоит также отметить, что Пентагон активно использует MQ-9 Reaper для проведения разведки у берегов Крыма и по линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе.