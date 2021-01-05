Правительство Греции одобрило крупное оборонное соглашение с Израилем

Аргументы Недели → Армия 13+

5 января 2021, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Соглашение, которое в ближайшее время будет подписано военными ведомствами двух государств, включает создание лётной школы для ВВС Греции израильской оборонной компанией Elbit Systems. Документ также предусматривает закупку Афинами десяти учебных сверхзвуковых самолётов Alenia Aermacchi M-346 Master («Лави»), техническое обслуживание самолётов T-6 («Эфрони»), а также предоставление тренажёров, обучение пилотов и материально-техническую поддержку. Об этом сообщил новостной портал EADaily, ссылаясь на израильский «7 канал» (Arutz Sheva).

Бюджет соглашения, реализация которого рассчитана на 20 лет, оценивается в 1,68 млрд долл. По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, договор отражает «прекрасные и развивающиеся отношения с Грецией».

«Это долгосрочное партнёрство, которое послужит интересам как Израиля, так и Греции, создаст сотни рабочих мест в обеих странах и будет способствовать стабильности в Средиземноморье. В телефонном звонке, который состоялся после утверждения соглашения, я поблагодарил моего друга, министра обороны Греции Николаоса Панагиотопулоса и выразил признательность за его личное участие в продвижении этого проекта. Я также высоко оценил недавнее укрепление оборонных отношений между нашими странами и выразил надежду на их дальнейшее углубление», — сказал Ганц.

На сегодняшний день это самое крупное соглашение между Грецией и Израилем в области оборонных закупок, и его одобрение со стороны Афин позволяет сторонам продвигаться вперёд в переговорах, ведущих к подписанию новых оружейных контрактов, отмечают израильские СМИ. Отношения между этими странами в последние годы переживают подъём на фоне противостояния политике Турции в Восточном Средиземноморье.

Отношения между Турцией и Израилем резко ухудшились в 2010 году после того, как 10 активистов были убиты в ночь на 31 мая израильским спецназом при штурме турецкого парома «Мави Мармара», доставлявшего гуманитарный груз в сектор Газа. В 2016 году страны нормализовали свои отношения, однако возвращения к былому партнёрству так и не произошло. Политическое руководство Турции продолжает критиковать политику Израиля в отношении палестинцев, включая незаконные строительства еврейских поселений на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме. Впрочем, со стороны турецких властей с недавнего времени стали активно озвучиваться сигналы о готовности к полной нормализации отношений с еврейским государством. На этом фоне, в последние месяцы Израиль стал стремительно сближаться со всеми региональными противниками Турции, особенно в Восточном Средиземноморье — с Грецией, Кипром и Египтом.