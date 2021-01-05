Вторая гвардейская армия ЦВО проведет более 30 учений в наступившем году

Аргументы Недели → Армия 13+

5 января 2021, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2021 году в регионах Поволжья пройдут более 30 учений с привлечением свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО, цитируя слова командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина.

«Боевая подготовка во 2-й армии станет интенсивнее в 2021 году. Вопросы обеспечения готовности органов управления к выполнению задач по предназначению в условиях нарастания военных угроз и реализации противником современных, перспективных концепций применения военной силы, останутся в приоритете. Всего в новом году на наших полигонах мы проведем более 30 учений с привлечением свыше 1,5 тыс. военнослужащих», - сказал Колотовкин.

Генерал отметил, что все мероприятия боевой, оперативной и мобилизационной готовности будут проводиться с учетом требований эпидемиологической обстановки.

2-я Гвардейская общевойсковая армия – крупнейшее воинское объединение в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в Сухопутных войсках миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Её воинские части и соединения дислоцированы в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре.