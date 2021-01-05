В соответствии с российскими воинскими традициями мотострелковый полк ЗВО получил знамя нового образца

Аргументы Недели → Армия 13+

5 января 2021, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мотострелковый полк гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа имени Александра Матросова получил Боевое знамя нового образца. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Воинский ритуал вручения Боевого знамени проводил заместитель командующего общевойсковой армии по военно-политической работе полковник Игорь Солдатов. Решение о повторном вручении Боевого знамени было принято в 2019 году, после чего было организована комиссия для экспертизы архивных документов.

Накануне вручения также была проведена торжественная церемония крепления Боевого знамени к древку, в ходе которой военнослужащие, отличившиеся своими успехами в боевой подготовке и повседневной деятельности, получили право вбить «золотой гвоздь».

Воинский ритуал проводился с участием салютной группы, а также при полном составе полка и почётных гостей. После проведения митинга военнослужащие мотострелкового полка прошли торжественным маршем с Боевым знаменем нового образца.