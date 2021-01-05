Академия РВСН приступила к подготовке специалистов по робототехнике

Аргументы Недели → Армия 13+

5 января 2021, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военная академия РВСН имени Петра Великого первой среди вузов России приступила к подготовке специалистов по робототехнике военного и специального назначения. Для качественной подготовки высококвалифицированных кадров по принципиально новому направлению учеными вуза разработан Федеральный государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения» и утвержден Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В учебном заведении оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащенная перспективными учебно-тренировочными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами на современной компьютерной технике.

В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

Непосредственно сами робототехнические комплексы военного назначения курсанты академии будут осваивать на старших курсах. При обучении курсантов управлению и эксплуатации робототехническими комплексами с присвоением выпускнику квалификации «инженер» будут учитываться широкие возможности перспективных робототехнических систем и передовых разработок в данной сфере.

Академия продолжит подготовку специалистов по применению, эксплуатации, а также научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления (АСУ) и интеллектуальных систем вооружения РВСН. Это обеспечит обучение офицеров-ракетчиков на новом качественном уровне, ориентированном на перспективные ракетные комплексы. По образовательным программам высшей военной оперативно-тактической подготовки в академии и ее филиале обучаются более 4 тыс. курсантов и около 200 слушателей.