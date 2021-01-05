ВВС США переместили ударные БПЛА ближе к российской границе

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5 января 2021, 12:30 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Американские военно-воздушные силы разместили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Румынии. НАТО продолжает наращивать войска в непосредственной близости от России. Об этом сообщает ТК «Царьград», ссылаясь на информацию командования ВВС США в Европе и Африке.

ВВС США разместили на военной базе близ города Кымпия-Турзий в Румынии около 90 ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Командование ВВС США в Европе и Африке сообщило: «Военно-воздушные силы США разместили летательные аппараты MQ-9 Reaper и контингент обслуживающего персонала ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО». Против кого направлено это перемещение долго гадать не надо. Из того же источника стало известно, что БПЛА направлены в Румынию на длительное время, без точного указания дат. В адрес Москвы также было сделано заявление, что появление американских беспилотников в Румынии «обнадёживает союзников и партнёров», а противники должны понять, что страны НАТО могут «дать ответ на любую возникающую угрозу».

Напоминаем, что за последние шесть лет НАТО значительно повысила свою активность у российских границ и регулярно проводит учения, привлекая к ним так называемых партнеров альянса. Увеличилось число полетов разведывательной и боевой авиации близ рубежей РФ. Российское политическое и военное руководство обеспокоено столь пристальным внимание Североатлантического блока к западным границам РФ.

На большой пресс-конференции в конце 2020 года Владимир Путин заявил, что ракеты средней и меньшей дальности могут появиться в европейской части России у границ лишь как симметричный ответ на возникающую угрозу.