Киевский дипломат заявил, что Украина устроит второй Афганистан России в случае войны

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4 января 2021, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинский дипломат пообещал устроить России Афганистан в случае войны и похвастал, что Киев уже применял против восточного соседа весь комплекс вооружений. Об этом сообщает ТК «Царьград», ссылаясь на эфир телеканала Politeka.

Украина в случае войны с Россией перейдёт в наступление и устроит ей второй Афганистан. С таким заявлением выступил украинский советник по информационной политике делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

По его словам, ответ Украины будет даже круче, чем в Афганистане, так как страна обладает полным комплексом вооружений. Более того, украинский чиновник добавил, что Киев уже успел применить против России каждый тип своего вооружения.

«Мы вообще единственная страна в мире, которая применила и применяет весь комплекс вооружения по Российской Федерации… Седьмой год. Ничего страшного не произошло. Оперативно-тактические ракеты — это самое крутое оружие, которое есть», - заявил Алексей Арестович в эфире канала Politeka.

ТК «Царьград» считает, - вероятно, говоря о России украинский чиновник имел в виду Донбасс, так как ВСУ осмеливаются стрелять только по жителям региона и ополченцам, вооруженным советским оружием и захваченной у украинцев техникой. Таким образом, Арестович, по сути, признался в том, что ВСУ нарушают минские договорённости, используя в Донбассе тяжелые вооружения.

Стоит также обратить внимание, что реально Украина не обладает оперативно-тактическим сегментом ракетных комплексов вообще. Против ополчения Донбасса ВСУ использовали только один тип тактических ракет - «Точка» с максимальной дальностью стрельбы 120 км. Возможно, говоря об оперативно-тактических ракетах Арестович имел ввиду РСЗО «Вильха» с дальностью стрельбы до 180 км, кроме этого у ВСУ есть еще крылатая ракета «Нептун» с ее незначительной по мощности боеголовкой и дальностью стрельбы до 300 км, но этот боеприпас предназначен для уничтожения кораблей малого тоннажа.

Прямо скажем с такой мизерной огневой мощью Украина не сможет воевать против России в принципе. Стоит учесть слабую вооруженность, плохую боевую подготовку и малочисленность ВСУ. Эксперты дают неутешительный прогноз на случай, если Киев решится на военную провокацию против Москвы. На активные боевые действия с учетом времени на переброску войск к линии фронта отводится не более трех месяцев. Есть мнение, что уже в первые же дни войны большая часть украинских военных с удовольствием и поспешностью сдастся в плен. Основной парк самолетов, сухопутной боевой и специальной техники также будет уничтожен в течение первых двух недель.