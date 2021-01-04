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Исламисты атакуют на западе Ирака, а США перебрасывают сюда дополнительные силы

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Исламисты атакуют на западе Ирака, а США перебрасывают сюда дополнительные силы
Фото: соцсети

Порядка 200 американских военных машин и грузовиков под прикрытием самолетов ВВС США прибыли на авиабазу Айн аль-Асад, которая находится в иракской провинции Аль-Анбар. Об этом сообщает портал Dijlah, ссылаясь на источник в службе безопасности Ирака.

Большая колонна военных машин и грузовиков армии США прибыла на авиабазу Айн аль-Асад, которая располагается в районе Хита на западе провинции Аль-Анбар, с воздуха ее прикрывали американские истребители, вертолеты и беспилотники. Источник не предоставил информацию о цели переброски такого количества техники на авиабазу Айн аль-Асад.

Когда американские силы уже вошли на территорию Айн-аль-Асад, формирования «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) атаковали блокпост иракской армии, расположенном на границе между двумя районами Байджи и Хадита на западе провинции Аль-Анбар с применением стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Источник также сообщил, что после нападения ИГ силы шиитского иракского ополчения Хашд аш-Шааби были переброшены в «Хадиту» для отражения возможных террористических атак.

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