В новом году Киев закупит у Турции ударные дроны и корветы

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4 января 2021, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украина рассчитывает в этом году купить у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые будут использованы для обеспечения наступления в Донбассе, кроме того, Киев планирует начать совместное производство корветов класса ADA для украинских ВМС. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил в понедельник, что «его страна ждет в 2021 году от Турции поставку дронов и корветов». Он уточнил, что «в текущем году будут закуплены турецкие беспилотники и боевые корабли для усиления мощи ВМС Украины», отметив, что «Украина будет использовать турецкие беспилотники на море и на суше».

«Благодаря корветам ADA, которые будут производиться совместно с Турцией, Украина сможет выйти на производственные мощности, соответствующие стандартам НАТО», - сказал Неижпапа.

Решение Украины приобрести турецкие беспилотники было принято после того, как они увидели их успех в Ливии, Сирии и Карабахе, трех конфликтах, в которых Турция принимала непосредственное участие в военных действиях.

Среди турецких дронов, экспертами особо был отмечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. По мнению некоторых аналитиков, он оказался невероятно эффективным в борьбе против систем «Панцирь С-1» российского производства, находящихся на вооружении сирийской, ливийской и армянской ПВО.

Украинские политики и некоторые военные чины ВСУ не скрывают, что ведется подготовка к возобновлению наступательных военных действий в Донбассе. Закупка в Турции новых образцов вооружения является ее частью.