«Ярс» сопровождает эскорт из новейшей боевой и специальной техники

Аргументы Недели → Армия 13+

4 января 2021, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

При разработке подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» создавались принципиально новые образцы вооружения, военной и специальной техники, которая сопровождает ПРГК на марше и обеспечивает его безопасность при развёртывании на огневых позициях. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

На марше и на огневых позициях безопасность передвижения и развертывания «Ярсов» обеспечивает новейшая техника. На маршрутах движения ПГРК применяется машина дистанционного разминирования «Листва», которая предназначена для поиска и обезвреживания взрывных устройств. Машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ предназначена для проведение инженерной разведки маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление.

В перевооружаемые соединения поступают и боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», предназначенные для охраны и обороны ракетных комплексов, ведения разведки и борьбы с диверсионно-разведывательными формированиями. Уникальность новейшего бронетранспортёра заключается в оснащении их комплексом беспилотных летательных аппаратов.

В Тагильское ракетное соединение уже поступили универсальные тепловые машины УТМ-80М, предназначенные для полной специальной обработки автономных пусковых установок ракетных комплексов стратегического назначения «Ярс». Наряду с этим, совершенствуются системы средств защиты, связи и передачи данных.