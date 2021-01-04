В Самарской области вскоре начнет боевое дежурство новый ЗРК С-400 «Триумф»

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4 января 2021, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В конце января 2021 года новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Самарской области. Об этом на подведении итогов 2020 года сообщил командир дивизии противовоздушной обороны 14 армии ВВС и ПВО генерал-майор Олег Никаноров. Сообщает пресс-служба ЦВО РФ.

«В ноябре 2020 года на полигоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области зенитный ракетный полк принял на вооружение ЗРК С-400 «Триумф». В начале декабря расчеты С-400 «Триумф» провели начальные боевые стрельбы, в ходе которых обнаружили ракету-мишень «Кабан», имитирующую оперативно-тактическую ракету, отработали сопровождение, и на высоте более 15 километров цель была успешно уничтожена. Новый полковой комплект уже прибыл в Самарскую область и в конце января заступит на боевое дежурство», - сказал генерал-майор Никаноров.

Он добавил, что в 2020 году зенитный ракетный полк принял участие в более 20 тактических и тактико-специальных учениях.

Дивизия противовоздушной обороны Центрального военного округа со штабом Самаре имеет самый большой охват воздушной границы среди всех соединений ПВО Вооруженных Сил России. Её подразделения дислоцированы в более 10 регионах Поволжья и Урала. На вооружении дивизии состоят ЗРК С-400 «Триумф» и С-300, зенитно-пушечные ракетные комплексы «Панцирь-С», радиолокационные станции РЛС «Небо-М» и «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна».

Дивизия известна тем, что её полк 1 мая 1960 года открыл боевой счёт зенитных ракетных войск ПВО Советского Союза, уничтожив в уральском небе высотный самолёт-разведчик США Lockheed U-2 капитана ЦРУ Фрэнсиса Пауэрса.