Исламисты в Нигере атаковали две деревни и убили около 100 человек

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4 января 2021, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Исламские экстремисты напали на две деревни в Нигере недалеко от его границы с Мали, и убили там не менее 100 человек, об этом сообщает американское новостное агентство Associated Press, ссылаясь на заявление премьер-министр Нигера.

Премьер-министр Бриги Рафини посетил две деревни Чомбангу и Зарумдарей через день после нападения. «Мы приехали, чтобы оказать моральную поддержку и выразить соболезнования президента республики, правительства и всего народа Нигера», - сказал он.

По словам местных властей, деревни в приграничном районе Тиллабери подверглись нападению в субботу после того, как местные жители убили двух боевиков. Это произошло в тот же день, когда избирательная комиссия страны объявила о втором туре президентских выборов.

Нигер подвергся нескольким нападениям со стороны исламских экстремистов, в том числе отрядами базирующейся в Нигерии террористической организации Боко Харам (запрещена в России), и боевиков, связанных с группировкой «Исламское государство» и «Аль-Каидой» (обе организации запрещены в России).

Тысячи людей были убиты и сотни тысяч стали беженцами, несмотря на присутствие региональных и международных войск.