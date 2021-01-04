Украинские экипажи патрульных катеров «Айленд» пройдут учебу в Америке

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4 января 2021, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса «Айленд» вскоре отправляются для проведения обучения в город Балтимор, штат Мэриленд, США, где под руководством американских инструкторов пройдут 10-недельный курс. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство Министерства обороны Украины «АрмияИнформ».

Украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в море, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы, на практике проверят работы бортовых систем, средств навигации, связи и другого катерного оборудования, и технических средств американского производства.

«Будущие экипажи катеров класса «Айленд» уже прошли усиленную подготовку по углубленному изучению английского языка… Моряки совершенствовали штурманскую подготовку, подготовку в вопросах по борьбе за живучесть, тренировались на современных учебно-тренажерных комплексах и подробно изучали материальную часть катеров», - рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в текущем году США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще три малых патрульных судна.

«Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона. Сейчас эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение. Ожидается, что три «Айленда» поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года. Эти катера передадут нашему флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства», - говорится в сообщении ВСУ.

В Минобороны напомнили, что в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса «Айленд», которые получили названия «Старобельск» и «Славянск» и уже выполняют задачи в бассейне Черного моря.

В ведомстве также анонсировали создание в составе ВМС Украины до конца текущего года полноценного дивизиона патрульных катеров класса «Айленд».

Как сообщалось, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил в интервью «Радио Свобода», что американские патрульные катера класса «Айленд» прибудут в течение первого полугодия 2021 года. Он также добавил, что уже подписан контракт на строительство американских катеров Mark 6 для Украины. Неижпапа также сообщил о предварительных переговорах с Великобританией о строительстве для ВМС ВСУ восьми ракетных катеров.