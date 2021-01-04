Украинские войска на севере Донбасса несут небоевые потери

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4 января 2021, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» за неделю составили 10 военнослужащих. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на представителя Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«По информации от нашего источника в штабе ОТГ «Север», небоевые потери противника за истекшую неделю составили четверо военнослужащих ВСУ погибшими и шесть ранеными», – сказал он.

Причины — неосторожное обращение с оружием, подрывы на собственных минах, самоубийства и увечья, полученные при драках.

«Так, 26 декабря в районе поселка городского типа Новотошковское в результате неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение военнослужащий 1-го батальона 14 бригады рядовой Сологуб.

27 декабря двое военнослужащих 2-го батальона 80-й бригады в районе села Геевка подорвались на украинских минно-взрывных заграждениях.

28 декабря в результате пьяной драки военнослужащий 11-го батальона 59-й бригады доставлен в медицинский центр Артемовска с диагнозом «перелом носа с повреждением отростков верхнечелюстной кости».

29 декабря, находясь на взводном опорном пункте в районе населенного пункта Выскрива, покончил с собой военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады рядовой Ефременюк. В тот же день, находясь в суточном наряде, произвел выстрел в голову из автомата военнослужащий 3-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Гончар.

30 декабря в результате массовой драки получил ножевое ранение руки военнослужащий 1-го батальона 80-й бригады рядовой Романюк.

31 декабря в результате несоблюдения требований безопасности при обращении с гранатой двое военнослужащих 2-го батальона 80-й бригады погибли, один ранен», — говорится в сообщении представителя Народной милиции ЛНР.