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В Центральноафриканской республике оппозиция теснит правительственные силы, поддерживаемые Москвой

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Центральноафриканской республике оппозиция теснит правительственные силы, поддерживаемые Москвой
Фото: соцсети

Войска антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» 3 января захватили город Бангасу, расположенный в 750 км от столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Банги. Правительственная армия, пользующаяся поддержкой и снабжаемая Россией, отступает. Об этом сообщил новостной портал EADaily, ссылаясь на агентство France-Presse и Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

Повстанческие отряды вошли в Бангасу на рассвете, бой продолжался несколько часов.
«Повстанцы контролируют город, они повсюду», — заявил глава регионального представительства МИНУСКА Пьер-Луи Рузвель. Правительственные части, покинув Бангасу, отступили на расположенную поблизости базу МИНУСКА. Население Бангасу достигает 50 тыс. человек, этот город находится на границе с Демократической Республикой Конго. Часть горожан с началом боев в воскресенье бежала на территорию соседней страны.

Во главе антиправительственной коалиции стоит бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, которого Конституционный суд ЦАР не допустил до выборов. Вечером 27 декабря после закрытия избирательных участков в ЦАР появились сообщения, что Бозизе бежал из страны. Однако на следующий день он объявился в ЦАР, чтобы продолжить борьбу.

От предыдущих военных конфликтов в ЦАР нынешнее принципиально отличает активное участие России, которая уже несколько лет помогает правительству Туадеры оружием и военной техникой, а также обучает центральноафриканских военных. Соглашение о военном сотрудничестве между Москвой и Банги было подписано в Сочи в 2017 году. В обмен на российское вооружение и инструкторов правительство Туадеры открыло российскому бизнесу доступ к полезным ископаемым.

В Центральноафриканской республике оппозиция теснит правительственные силы, поддерживаемые Москвой

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