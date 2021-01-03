Морскую пехоту США планируется полностью вооружить стрелковым оружием с глушителями

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3 января 2021, 20:55 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Подразделения Корпуса морской пехоты (КМП) США, находящиеся в оперативном подчинении Тихоокеанского командования ВС Америки с 2021 года, судя по всему, будут полностью оснащены стрелковым оружием с глушителями. Это первый столь масштабный эксперимент Пентагона. Об этом пишет издание Business Times.

Американский КМП первую партию глушителей получил еще в декабре они будут распределены в первую очередь среди штурмовых, разведывательных и специальных подразделений. Поставщиком изделия является Knight's Armament Company, оно предназначено для пехотных автоматических винтовок M27, карабинов M4 и штурмовых унифицированных винтовок ближнего боя M4A1.

«Наше намерение состоит в том, чтобы обеспечить наших морских пехотинцев возможностями для повышения летальности наших сил ближнего боя», - заявил представитель Командования вооружений морской пехоты (MARCORSYSCOM) Мань Пачеко. Партия первых 13,700 глушителей калибра 5,56 мм QDC, разработанных для M4 и M4A1, и M27 IAR для морских пехотинцев поступила на военную базу Кэмп-Лежен, штат Северная Каролина. Морские пехотинцы рассчитывают получить 30 тыс. глушителей к 2023 финансовому году.

«Мы никогда не применяли глушители в таком масштабе», - сказал майор Майк Брискер, менеджер по оружию MARCORSYSCOM. «Этот эксперимент - важный момент для морской пехоты», - добавил он. Автоматические винтовки и пулеметы являются источником оглушающего шума на поле боя, а также затрудняют общение между солдатами и их командирами. Кроме того, использование глушителей устранит «звуковую и визуальную сигнатуру» стрелкового оружия, что затруднит врагу определить местоположения морпехов. «Я бы сказал, что самое важное, что делает глушитель, — это улучшает связь между отделениями и взводом», - сказал офицер морской пехоты. Он также отметил: «Это позволяет операторам обмениваться данными по линии вверх и вниз во время перестрелки».

В 2016 году морские пехотинцы начали эксперименты, в ходе которых несколько подразделений 2-й дивизии КМП применили глушители ко всем элементам боевого порядка батальона - от M4 до пулемета M2 .50 калибра (интересно было бы взглянуть на глушитель для этого крупнокалиберного пулемета).

Рота «Браво», 1-й батальон 2-го полка 2-й дивизии морской пехоты, дислоцированная в Норвегии, стала первым пехотным подразделением в ВС США, у которого все карабины M4 были оснащены глушителями. В течение трех месяцев бойцы этой роты вели стрельбы только с использованием этих девайсов в субарктических условиях, морпехи дали высокую оценку этому эксперименту, поэтому было принято решение его продолжить в укрупненном масштабе.

Следующий этап испытаний начался на базе Кемп-Лежен, штат Северная Каролина. Здесь две другие роты морской пехоты получили глушители марки SureFire и начали их активное использование на всех стрельбах.