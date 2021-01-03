Иракская шиитская организация «Катаиб Хезболла» отказалась сложить оружие

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3 января 2021, 17:12 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Лидер иракской шиитской группировки «Катаиб Хезболла» Абу Хусейн Хамдауи заявил в воскресенье, что он и его люди не намерены сложить оружие у посольства США в Ираке и пока не будут предпринимать никаких усилий к свержению нынешнего правительства в Багдаде и изгнанию американцев из страны, поскольку время еще не пришло. Об этом сообщает ливанское новостное агентство «Аль-Масдар Ньюс», ссылаясь на телеканал «Аль-Сумария».

Глава шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» Абу Хусейн Хамдауи отметил массовость демонстраций проходящих в Багдаде в честь в годовщины убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандиса. Он также сказал: «Наше присутствие сегодня в поле (боя – «АН») — это залог верности Богу, Его Посланнику и верующим, которые сопротивляются. Это также фетва, взывающая к мести, поскольку наша кровь все еще кипит от гнева».

Хамдауи подчеркнул, что его организация не имеет права отказаться от оружия, поскольку она более организована и боеспособна, чем все военные учреждения современного Ирака.

Более того Хамдауи заявил: «Наше оружие более управляемо и организовано, чем самые престижные армии и военные институты на протяжении всей мировой истории, и оно является наиболее законным и рациональным, и оно будет оставаться в наших руках, пока Бог не пожелает, и мы никому не позволим - кем бы он ни был – заставить нас сложить это священное оружие, которое сохранило землю и честь, и народ».

Глава иракской «Хезболлы» также сообщрил: «Мы не пойдет в посольство зла сегодня, и мы не свергнем это правительство, поскольку еще не время». В финале своей речи он отметил, что его партия сохранит «завет с лидерами победы стойкостью на пути гордости и чести», и что «Всемогущий пришлет в этот мир тысячи Сулеймани и тысячи Абу Махди, которые покарают неправедных». По сути, он осветил программу своей организации на среднесрочную перспективу. Что последует за этим пока сложно сказать. Но американскому командованию придется либо выводить войска из Ирака, либо начинать новую войну, на этот раз с шиитами, составляющими большинство населения этой страны.