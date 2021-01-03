В Абхазии войсковая разведка ЮВО РФ отрабатывает разведывательно-диверсионные и противодиверсионные задачи на одном из полигонов

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3 января 2021, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военнослужащие разведывательных подразделении российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к отработке разведывательно-диверсионных и противодиверсионных задач на одном из горных полигонов республики. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной техники, в том числе БТР-82АМ, бронированные разведывательные машины «Дозор», «Тигр», бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» задействованы в отработке различных способов ведения разведки, приемов маскировки с использованием подручных средств и рельефа местности. Также разведчики совершенствуют навыки поиска и уничтожения лагерей, схронов и коммуникаций незаконных вооруженных формирований в горной местности.

Перед началом практических действий военнослужащие сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем, использованию технических средств разведки – лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации «Грот-М».

В ходе выполнения плановых мероприятий, разведчики соединения ЮВО в Абхазии также совершенствуют навыки использования переносных комплексов разведки и связи «Стрелец», особое внимание уделяется навыкам борьбы с беспилотными летательными аппаратами.