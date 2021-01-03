Для чего Пентагон закупает самолеты и вертолеты советского производства

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3 января 2021, 13:30 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Министерство обороны США закупают российские самолеты и вертолеты для своих морских пехотинцев, сообщает интернет-издание Bulgarianmilitary.com со ссылкой на итальянское информационное агентство AnalisiDifesa.

Пентагон заинтересовался советским транспортным самолетом Антонов Ан-2 (по классификации НАТО - «Кольт»). Это одна из самых надежных машин в истории мировой авиации. К тому же недавно в прессе появилось сообщение о возможности его использования в беспилотной версии.

В конце ноября Министерство обороны США сделало запрос на поставку самолетов, вертолётов, советского производства для использования их в качестве мишеней. Эта техника должна поступить в распоряжение Первой эскадрильи «морского авиационного оружия и тактики» (MAWTS-1), дислоцированной на авиационной базе Корпуса морской пехоты США в Юме, штат Аризона.

Согласно тому, что было опубликовано на портале государственных закупок США, запрос, сформулированный для потребностей в обучении, подробно касается биплана Ан-2, способного использовать гондолы слежения, совместимых с линейкой тактических авиационных боевых систем, и двух вертолетов Ми-24 и Ми-17. Эти машины будут исследованы на базе MAWTS-1 и подготовлены для дальнейшего использования на двусторонних военных учениях.

Многие самолеты и вертолеты советской разработки уже давно используются в Соединенных Штатах в специальных оценочных службах. В парке США есть МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, Су-27, Ми-24 и др. Кроме прочего Пентагон использует эту технику в реальных боевых условиях. Например, Ми-17 (Ми-8 экспортный вариант) действовал в интересах ЦРУ во время военных действий в Афганистане после 11 сентября 2001 года. Сегодня этот вертолет Ми-17 выставлен в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, Вирджиния. В распоряжении ВВС США есть Ми-171Е4 (модификация Ми-8), который используется для проведения специальных операций в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Несколько гражданских подрядчиков в Соединенных Штатах приобрели российские истребители и специализируются на оказании услуг связанных с проведение двусторонних маневров. Эти частные компании выступают в качестве «противника» при обучении американских войск. Так у компании Air USA есть МиГ-29, а компания Draken International содержит для этих целей МиГ-21, другая подрядная организация - Pride International имеет в своем парке два истребителя Сухой-27.

Пока не ясно, где Пентагон будет закупать самолеты советской разработки. Тем не менее, это не должно быть проблемой, поскольку только в Европе многие пользователи советского оборудования сейчас являются членами НАТО или союзниками США. Скорее всего поставщиками этой техники станут бывшие союзные республики или страны, ранее входившие в военно-политическую организацию Варшавского договора. Впрочем, российскую технику Америка может собирать по всему миру от Африки до стран юго-восточной Азии и латинской Америки. Кстати, Пентагон демонстрирует хорошую практику российскому военному ведомству неплохо было бы озаботиться тем же, чтобы тренироваться на реальных боевых образцах, которые использует потенциальный противник.