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Для чего Пентагон закупает самолеты и вертолеты советского производства

, 13:30 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Для чего Пентагон закупает самолеты и вертолеты советского производства
Фото: соцсети

Министерство обороны США закупают российские самолеты и вертолеты для своих морских пехотинцев, сообщает интернет-издание Bulgarianmilitary.com со ссылкой на итальянское информационное агентство AnalisiDifesa.

Пентагон заинтересовался советским транспортным самолетом Антонов Ан-2 (по классификации НАТО - «Кольт»). Это одна из самых надежных машин в истории мировой авиации. К тому же недавно в прессе появилось сообщение о возможности его использования в беспилотной версии.
В конце ноября Министерство обороны США сделало запрос на поставку самолетов, вертолётов, советского производства для использования их в качестве мишеней. Эта техника должна поступить в распоряжение Первой эскадрильи «морского авиационного оружия и тактики» (MAWTS-1), дислоцированной на авиационной базе Корпуса морской пехоты США в Юме, штат Аризона.

Согласно тому, что было опубликовано на портале государственных закупок США, запрос, сформулированный для потребностей в обучении, подробно касается биплана Ан-2, способного использовать гондолы слежения, совместимых с линейкой тактических авиационных боевых систем, и двух вертолетов Ми-24 и Ми-17. Эти машины будут исследованы на базе MAWTS-1 и подготовлены для дальнейшего использования на двусторонних военных учениях.

Многие самолеты и вертолеты советской разработки уже давно используются в Соединенных Штатах в специальных оценочных службах. В парке США есть МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, Су-27, Ми-24 и др. Кроме прочего Пентагон использует эту технику в реальных боевых условиях. Например, Ми-17 (Ми-8 экспортный вариант) действовал в интересах ЦРУ во время военных действий в Афганистане после 11 сентября 2001 года. Сегодня этот вертолет Ми-17 выставлен в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, Вирджиния. В распоряжении ВВС США есть Ми-171Е4 (модификация Ми-8), который используется для проведения специальных операций в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Несколько гражданских подрядчиков в Соединенных Штатах приобрели российские истребители и специализируются на оказании услуг связанных с проведение двусторонних маневров. Эти частные компании выступают в качестве «противника» при обучении американских войск. Так у компании Air USA есть МиГ-29, а компания Draken International содержит для этих целей МиГ-21, другая подрядная организация - Pride International имеет в своем парке два истребителя Сухой-27.

Для чего Пентагон закупает самолеты и вертолеты советского производства

Пока не ясно, где Пентагон будет закупать самолеты советской разработки. Тем не менее, это не должно быть проблемой, поскольку только в Европе многие пользователи советского оборудования сейчас являются членами НАТО или союзниками США. Скорее всего поставщиками этой техники станут бывшие союзные республики или страны, ранее входившие в военно-политическую организацию Варшавского договора. Впрочем, российскую технику Америка может собирать по всему миру от Африки до стран юго-восточной Азии и латинской Америки. Кстати, Пентагон демонстрирует хорошую практику российскому военному ведомству неплохо было бы озаботиться тем же, чтобы тренироваться на реальных боевых образцах, которые использует потенциальный противник.

Армия

Для чего Пентагон закупает самолеты и вертолеты советского производства

Для чего Пентагон закупает самолеты и вертолеты советского производства

Министерство обороны США закупают российские самолеты и вертолеты для своих морских пехотинцев, сообщает интернет-издание Bulgarianmilitary.com со ссылкой на итальянское информационное агентство AnalisiDifesa.

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