В Ираке отмечается годовщина со дня смерти Сулеймани, полиция Багдада переведена на усиленный вариант службы

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3 января 2021, 12:38 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Полицейские власти Багдада объявили о переходе на усиленный вариант несения службы на период проведения акций, связанных с первой годовщиной убийства командира сил Кудс иранской гвардии генерал-майора Касема Сулеймани. Сообщает ливанское агентство «Аль-Масдар Ньюс».

Полицейское руководство Багдада опубликовало официальное заявление, в котором говорится: «Под наблюдением главы полиции Багдада генерал-майора Маджида аль-Мусави все подразделения Оперативного командования начали обеспечивать охрану мест поминовения шехидов, а также траурных маршей». Директор службы дорожного движения генерал-майор Тарик Исмаил объявил, что «ряд дорог будет перекрыт возле районов Аль-Карх и Аль-Русафа, чтобы обеспечить мероприятия, проводимые в память о мученической смерти лидеров сил шиитского ополчения».

Ожидается, что сегодня в столице Ирака пройдут митинги и шествия, посвященные первой годовщине убийства Сулеймани и Аль-Мохандиса. Полиция и армия высказывают опасения, что Зеленая (дипломатическая) зона Багдада станет мишенью для шиитских экстремистов.

Напоминаем, что Сулеймани и Аль-Мохандис были убиты 3 января 2020 года в результате атаки дрона ВВС США на их конвой возле международного аэропорта Багдада. В ответ на эту акцию Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выпустил десятки ракет по войскам США в Ираке, в результате которой многие американские солдаты получили ранения.