Северный флот совместно с РГО продолжит в 2021 году исследования Арктики

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3 января 2021, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2021 году в рамках реализации планов экспедиционной деятельности Северный флот совместно с Русским географическим обществом продолжит исследовать Арктику. В летний период навигации для этих целей будут использоваться два судна вспомогательного флота, которые выполнят ряд задач в районе архипелага Новая Земля. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота РФ.

В минувшем году завершилась третья совместная комплексная экспедиция Северного флота и РГО, проводимая в рамках историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди». География действия экспедиционных отрядов охватила практически всю Арктику от архипелага Земля Франца-Иосифа до Чукотки.

Данная экспедиция номинирована на премию Русского географического общества.

Как отметил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, подводя итоги 2020 года, «ежегодные комплексные экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику становятся доброй традицией, которая обязательно будет продолжена».

Адмирал Моисеев также подчеркнул, что «тесное сотрудничество Северного флота и научного сообщества в ходе экспедиционной деятельности способствует расширению возможностей нашего государства по исследованию и сохранению уникальной арктической природы, накоплению новых знаний о наших арктических территориях».

За два с половиной месяца в сложных климатических и погодных условиях двумя экспедиционными отрядами было совершено более 70 высадок на арктические острова и континентальное побережье, собрано значительное количество исторических артефактов, проведены уникальные исследования, в том числе и в подводной среде, как научные, так и исторические.

Благодаря совместной работе североморцев с учёными и сотрудниками РГО, и национального парка «Русская Арктика» получены уникальные данные по гляциологии, биологии и зоологии, экологии и истории арктических архипелагов.