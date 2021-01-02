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Британия направила боевые корабли для борьбы с французскими рыболовами

, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Британия направила боевые корабли для борьбы с французскими рыболовами
Фото: соцсети

Королевский флот направил четыре военных корабля в пролив Ла-Манш, предупредить французские траулеры, чтобы они держались подальше от британской рыбы, поскольку соглашение о «Брекзите» вступило в силу. Сообщает новостной портал «Mail online».

За несколько часов до того, как сделка вступила в силу в первый день нового года, боевые корабли британского королевского военного флота, вооруженные пушками и пулеметами, покинули Портсмут, чтобы положить конец любому незаконному промыслу в рыболовных угодьях Великобритании.

Патрульный корабль стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов HMS Trent возглавил миссию по охране промысловых вод королевства в сопровождении других патрульных кораблей HMS Tamar, HMS Tyne и HMS Mersey - все они были назначены для защиты новых прав на рыболовство, согласованных в торговой сделке.

Британия направила боевые корабли для борьбы с французскими рыболовами

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