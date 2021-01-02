Родственники погибшего в Грозном полицейского объявили кровную месть семьям убийц

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2 января 2021, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Стало известно, что родственники убитого в Грозном полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть семьям двух уничтоженных уроженцев Ингушетии. Родственник Джабраилова обратился к ингушским фамилиям Султыговых и Тимурзиевых с претензией об отсутствии уважения к убитому и несоблюдении адата. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на портал «Чечня сегодня».

Представители ингушских тейпов Султыговых и Тимурзиевых обратились к тейпам погибшего и раненого в Грозном полицейских с просьбой принять их делегацию для примирения. Они выразили соболезнования семье погибшего чеченского полицейского, а также пожелали скорейшего выздоровления раненому и осудили действия напавших на сотрудников ППС, передает «Чечня сегодня». «Мы никогда не признавали и не поддерживали такую вещь как террор», — сказал один из представителей ингушского тейпа.

Напоминаем, что 28 декабря двое вооруженных ножами молодых мужчин совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС. В результате погиб 22-летний полицейский Магомед Джабраилов. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. Пострадал еще один сотрудник правоохранительных органов. Нападавшими оказались два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

После этого представители двух ингушских тейпов записали видеообращение к Кадырову с просьбой предоставить доказательства противоправных действий братьев Тимурзиевых. На обращение ответил в «Инстаграме» председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он заявил об угрозе кровной мести со стороны родных погибшего. В свою очередь Кадыров пообещал наказать тех, кто попробует использовать произошедшее для обострения ситуации между чеченцами и ингушами.