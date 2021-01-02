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Террористы взорвали заминированный автомобиль на северо-востоке Сирии

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Террористы взорвали заминированный автомобиль на северо-востоке Сирии
Фото: соцсети

В сирийской провинции Хасака прогремел взрыв, есть убитые и раненые, передает корреспондент новостного государственного агентства САНА со ссылкой на местные источники.

Заминированный автомобиль взорвался на рынке Аль-Хадра в городе Рас Аль-Айн, где «дислоцируются турецкие оккупационные силы и их наемники-террористы». Также причинен материальный ущерб. Кроме того, при взрыве было убито и ранено несколько боевиков. Деятельность группировок боевиков не проходит бесследно, в регионе наблюдается отток населения. Враждующие между собой группировки исламистов дестабилизируют обстановку в приграничных с Турцией районах. Анкара вместо того, чтобы создать тихую буферную зону вдоль своих рубежей, добилась обратного результата.

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