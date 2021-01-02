Иран возобновляет обогащение урана до 20-ти процентного состояния

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2 января 2021, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Организация атомной энергетики Ирана (AEOI) направила письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении Тегерана возобновить производство 20-процентного урана, заявил в пятницу глава AEOI. Об этом сообщает китайское новостное агентство Синьхуа, ссылаясь на иранские СМИ.

«По требованию парламента мы собираемся начать 20-процентное обогащение урана», - сказал Али Акбар Салехи в интервью государственному телевидению Ирана.

По распоряжению президента Ирана Хасана Рухани в представительство Ирана в Вене, Австрия, было отправлено официальное письмо с объявлением, которое должно быть доставлено в МАГАТЭ, с сообщением о решении Тегерана производить 20-процентный уран, также заявил Салехи.

Напоминаем, что 1 декабря прошлого года иранский парламент принял законопроект, призывающий правительство предпринять ряд шагов, включая увеличение обогащения урана в Иране, на случай, если европейские страны, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, а именно Великобритания, Франция и Германия, не смогут защитить интересы Ирана от энергетических и банковских санкций США.