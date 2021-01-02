Иранский генерал призвал мстить за смерть Сулеймани на территории США

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2 января 2021, 16:05 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи заявил, что выдворение военного контингента США из Ближневосточного региона будет достойным ответом Ирана на убийство бывшего командующего силами КСИР Кудс генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Командир Кудс Эсмаил Каани призвал отомстить американцам на их же территории. Об этом сообщает иранского государственное новостное агентство «Фарс».

«Конечно, наша основная месть началась с Айна аль-Асада, и наша жесткая месть - это борьба за изгнание США из региона, чтобы государства региона навсегда избавились от террористов», - сказал Резаи, секретарь по вопросам целесообразности Ирана, на церемонии, посвященной первой годовщине мученической смерти генерала Сулеймани в юго-восточной провинции Керман в субботу.

В соответствующем выступлении в пятницу командующий отрядом Кудс Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Эсмаил Каани сказал, что преступное убийство генерала Сулеймани может отомщено ответными мерами внутри США.

Каани сказал, что путь Сопротивления и Сил Кудс никогда не изменится с дьявольскими действиями США, подчеркнув, что преступники, убившие генерала Сулеймани, могут получить достойный ответ в своих домах. Он подчеркнул, что американские силы в Ираке трепещут от страха, добавив, что они приняли беспрецедентные меры безопасности в последние дни из-за действий иракских комбатантов.

Напоминаем, генерал-лейтенант Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника по международному аэропорту Багдада в Ираке 3 января 2020 года.

Вместе с ним погиб Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего Народными мобилизационными силами Ирака, и еще пятеро иранских и пятеро иракских военнослужащих.

8 января, после церемонии похорон генерала Сулеймани, Воздушно-космические силы КСИР начали массированные ракетные удары по авиабазе Эйн-аль-Асад в юго-западном Ираке недалеко от границы с Сирией и авиабазе США в Эрбиле.

Эйн аль-Асад - крупнейшая авиабаза США в Ираке имеет взлетно-посадочную полосу длиной 4 км на высоте 188 м над уровнем моря. В ранних сообщениях говорилось, что радарные системы и комплексы ПРО в Эйн-аль-Асаде не сработали и не смогли перехватить иранские ракеты. По неофициальным сообщениям, центральные радиолокационные системы армии США в Эйн-аль-Асад были заблокированы иранскими системами РЭБ.

Вторая ответная атака КСИР была направлена на военную базу США недалеко от аэропорта Эрбиль в иракском Курдистане. Ирак заявил, что в результате атак не пострадали его военные, дислоцированные на этих двух базах. Армия США заблокировала вход в Эйн аль-Асад для всех, включая иракских военных.

Между тем в конце июня Иран объявил, что выдал ордера на арест 36 официальных лиц США и других стран, которые были причастны к убийству генерала Сулеймани.

«36 человек, которые были причастны к убийству Хаджа Касема или заказали его, в том числе политические и военные должностные лица США и других правительств, были идентифицированы, и судебные органы выдали ордера на их арест, а также выдали запрос на их арест через Интерпол », - заявил тогда генеральный прокурор Тегерана Али Алькаси Мехр.

Он сказал, что преследуемые лица обвиняются в убийстве и террористических актах, добавив, что президент США Дональд Трамп стоит во главе списка и будет привлечен к уголовной ответственности, как только он уйдет с поста президента после истечения срока его полномочий.