Иранский генерал выступил с угрозой в адрес США

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2 января 2021, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Помощник командира группы Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Мухаммад Реза Фалахзаде сказал, что Америка и Израиль скоро почувствуют на себе силу исламского сопротивления. Об этом сообщает новостной портал «Аль-Масдар Ньюс», ссылаясь на агентство IRNA.

Фалахзаде сказал в своем выступлении в пятницу вечером, которое было передано информационным агентством Исламской Республики (IRNA) и состоялось во время церемонии, проведенной в Куме по случаю первой годовщины убийства командующего силами Кудс генерал-майора Касема Сулеймани: «Мы - наследники всех угнетенных людей в истории, и мы никогда не откажемся от (военного –«АН») подхода гордости и независимости, и Америка и сионистское образование скоро погрузятся в цикл исламского сопротивления».

Фалахзаде заявил, что «возможности фронта (исламского – «АН») сопротивления сегодня достигли пика во всем (Ближневосточном – «АН») регионе и нанесли поражение Америке, сионистам и ваххабитам». Он добавил: «Когда многие предположили, что Сирия и Ирак пали, командующий Сулеймани отдал приказ (иранского –«АН») лидера исламской революции уничтожить ИГИЛ».

Ранее в пятницу иранская миссия при Организации Объединенных Наций заявила, что «американские передвижения в Персидском заливе и Оманском море увеличились в последние дни, и что Вашингтон отправил современную военную технику и проводит провокационные военные действия в Персидском заливе».

В своем письме в Совет Безопасности ООН иранская миссия описала то, что она назвала «провокациями» Соединенных Штатов, отправив в регион стратегические бомбардировщики, которые, по их словам, могут привести к опасной эскалации.

Ранее Центральное командование армии США опубликовало фотографии, на которых запечатлен полет бомбардировщиков B-52 в сопровождении саудовских истребителей, которые часами летали в небе над регионом Персидского залива для демонстрации силы.