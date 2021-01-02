Ливийская национальная армия против посылки голубых касок ООН в Ливию

Аргументы Недели → Армия 13+

2 января 2021, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ливийская национальная армия (ЛНА) отклонила предложение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша о развертывании международных сил наблюдения в поддержку соглашения Совместной военной комиссии о постоянном прекращении огня в стране. Об этом сообщает новостной портал «Аль -Масдар Ньюс», ссылаясь на арабские СМИ.

Представитель ЛНА заявил в пятницу в газете Asharq Al-Awsat, что это предложение является недопустимым вмешательством во внутренние дела страны, подчеркнув, что армия способна восстановить стабильность. Чиновник указал, что Объединенный военный комитет прилагает большие усилия, чтобы привести в исполнение свои решения на местах, чтобы обеспечить прекращение боевых действий.

Гутерриш заявил в письме, направленном в Совет Безопасности ООН в четверг, что противоборствующие стороны в Ливии обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой о помощи в реализации механизма наблюдения за прекращением огня после того, как в октябре прошлого года было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Генсек ООН пояснил, что обе стороны хотят помочь невооруженным и нерегулярным международным наблюдателям, добавив, что в группу Организации Объединенных Наций могут входить гражданские лица и военный персонал из региональных органов, включая Африканский союз, Европейский союз и Лигу арабских государств.

Следует отметить, что Организация Объединенных Наций стремится обеспечить передовое присутствие, как только позволит ситуация, и группа наблюдателей будет первоначально размещена в районе, прилегающем к прибрежному городу Сирт, и затем может быть расширена.