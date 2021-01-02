НОАК предостерегла западные державы от посылки военных кораблей в Южно-Китайское море

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2 января 2021, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель министерства обороны Китая Тан Кэфэй предостерег западные державы от отправки военных кораблей в Южно-Китайское море, пообещав, что Пекин может нанести ответный удар. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Китайская сторона считает, что Южно-Китайское море не должно превращаться в место соперничества великих держав, обладающих современным оружием и военными кораблями», - сказал Тан на пресс-конференции в субботу.

Он утверждал, что «реальный источник милитаризации» в этом районе исходит из стран, «находящихся за пределами этого региона, отправляющих свои военные корабли за тысячи километров от дома для игры мускулами».

Представитель министерства обороны пообещал, что китайские военные «примут необходимые меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море».

Он добавил, что «наращивание обороноспособности и развитие Китая всегда было дополнением к глобальной стабильности мира», выразив надежду, что «различные стороны смогут отбросить свои предубеждения и иметь рациональное представление о Китае и его военном развитии».

Это заявление последовало за сообщениями о том, что новейший авианосец Великобритании HMS Queen Elizabeth может быть отправлен в Южный Китай в ближайшие месяцы в рамках первой оперативной миссии корабля.

В феврале 2019 года тогдашний министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подтвердил, что первая оперативная миссия королевы Елизаветы пройдет в Южно-Китайском море, что должно способствовать «возвращению Великобритании в список» великий морских держав.

Также в 2019 году в СМИ сообщалось, что авианосец и его ударная группа должны присоединиться к войскам Тихоокеанского командования Вооруженных сил США и Сил самообороны Японии у японских островов Рюкю «уже в начале следующего года».