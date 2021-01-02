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В Афганистане талибы захватили 45 заложников

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Афганистане талибы захватили 45 заложников
Фото: соцсети

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили автобус с 45 пассажирами в провинции Герат, на северо-западе Афганистана. Об этом сообщил новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на агентство «Синьхуа».

«Группа вооруженных боевиков захватила пассажирский автобус с десятками людей в районе Чилдохтаран на шоссе Герат — Тургунди около 07:00 и угнала его в неизвестном направлении», — сообщил представитель властей провинции. По его словам, полиция начала спецоперацию по освобождению заложников.

Ранее в провинции Нангархар, на востоке Афганистана, боевики Талибана организовали засаду в которую попало подразделение местной полиции. В результате боя погибли шесть полицейских, включая командира, еще четыре получили ранения.

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