В Афганистане талибы захватили 45 заложников

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили автобус с 45 пассажирами в провинции Герат, на северо-западе Афганистана. Об этом сообщил новостной портал «АННА-Ньюс», ссылаясь на агентство «Синьхуа».
«Группа вооруженных боевиков захватила пассажирский автобус с десятками людей в районе Чилдохтаран на шоссе Герат — Тургунди около 07:00 и угнала его в неизвестном направлении», — сообщил представитель властей провинции. По его словам, полиция начала спецоперацию по освобождению заложников.
Ранее в провинции Нангархар, на востоке Афганистана, боевики Талибана организовали засаду в которую попало подразделение местной полиции. В результате боя погибли шесть полицейских, включая командира, еще четыре получили ранения.
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