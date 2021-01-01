Войска РФ проведут девять крупных учений в 2021 году
1 января 2021, 18:48[ «Аргументы Недели» ]
Российские сухопутные войска планируют принять участие в девяти военных учениях с участием иностранных войск в 2021 году, сообщило китайское агентство «Синьхуа», ссылаясь на Минобороны РФ.
Россия планирует провести шесть двусторонних учений с Алжиром, Индией, Пакистаном, Лаосом, Вьетнамом и Шри-Ланкой, говорится в заявлении российского военного министерства.
На территории России пройдут два многосторонних учения с участием членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. В Монголии пройдут российско-монгольские военные учения. «Все маневры будут направлены на поддержание мира и борьбу с терроризмом», - сказано в сообщении.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.