Войска РФ проведут девять крупных учений в 2021 году

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1 января 2021, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские сухопутные войска планируют принять участие в девяти военных учениях с участием иностранных войск в 2021 году, сообщило китайское агентство «Синьхуа», ссылаясь на Минобороны РФ.

Россия планирует провести шесть двусторонних учений с Алжиром, Индией, Пакистаном, Лаосом, Вьетнамом и Шри-Ланкой, говорится в заявлении российского военного министерства.

На территории России пройдут два многосторонних учения с участием членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. В Монголии пройдут российско-монгольские военные учения.

«Все маневры будут направлены на поддержание мира и борьбу с терроризмом», - сказано в сообщении.