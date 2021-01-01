Неизвестная спецслужба заминировала крупный иракский танкер в Персидском заливе

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1 января 2021, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Иракские саперы обезвредили мину, обнаруженную на нефтяном танкере в Персидском заливе, одновременно была проведена эвакуация экипажа. Взрывное устройство вблизи иракского порта Басра на судне MT Pola, которое ходит под либерийским флагом.

В заявлении властей Ирака говорится, что мина была прикреплена к танкеру, арендованному у иракской нефтяной маркетинговой компании SOMO. Военно-морские силы Ирака выделили команду саперов для ее обезвреживания. Пришлось в срочном порядке перекачать нефть из заминированного танкера в другое транспортное средство.

Примечательно, что это произошло на фоне обострения отношений с Ираном и США в последние дни правления администрации президента Дональда Трампа. Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США барражируют над Персидским заливом, сюда же прибыла атомная подводная лодка ВМС США. Иран в свою очередь обещает отомстить США за убийство генерала Сулеймани.

В четверг организация «Морские торговые операции Соединенного Королевства», входящая в состав британского королевского флота, сообщила на своем веб-сайте, что «неизвестный объект» был прикреплен к корпусу корабля в районе иракского порта Хор-аз-Зубайр, без предоставления дополнительной информации.

Судно Pola является плавучим хранилищем мазута Государственной организации маркетинга нефти Ирака, сказал Судхарсан Сарати, старший нефтяной аналитик аналитической фирмы Refinitiv. Суда меньшего размера доставляют мазут на этот танкер.

Сарати сказал, что Pola осуществляла перевалку с корабля на корабль с танкером под флагом Бермудских островов MT Nordic Freedom.