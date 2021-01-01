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Технополис «Эра» устроил новогоднее шоу дронов для жителей Анапы

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Технополис «Эра» устроил новогоднее шоу дронов для жителей Анапы
Фото: соцсети

Необычное новогоднее поздравление для жителей и гостей города-курорта Анапы подготовлено Военным инновационным технополисом «ЭРА». В новогоднее небо Черноморского побережья одновременно взмыли 4 десятка дронов и объединились в различные композиции.

Операторами 4 научной роты совместно с компанией «Геоскан» в лаборатории «Робототехника» было разработано шоу дронов для поздравления жителей и гостей города-курорта Анапа с Новым 2021 годом!

На базе платформы «Houdini» операторы разработали собственную программу шоу и интегрировали её в более чем 4 десятка дронов, подняв их в небо на побережье Чёрного моря.

Как отмечает заместитель начальника Технополиса по военно-политической работе полковник Александр Мельник: «В Технополисе проходят службу двести операторов в пяти научных ротах, а буквально через две недели количество научных рот увеличится до восьми».

Ребята здесь служат удивительные. У них даже в качестве символа Нового Года не простая сосна или ель, а самая настоящая разработанная в стенах Технополиса инновационная елка.

Технополис «ЭРА» создан в Анапе в 2018 году и за сравнительно небольшой срок смог стать поистине современным центром военной науки и градообразующей организацией города.

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