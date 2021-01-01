Иран отомстит за убийство Сулеймани

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1 января 2021, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

МИД Ирана в очередной раз заявил, что смерить генерала Сулеймани будет отомщена, а организаторы его убийства предстанут пред судом, об этом сообщило иранское государственное новостное агентство «ИРНА».

«Совершив малодушный террористический акт против генерала Сулеймани, США нарушили международный закон и Устав ООН», - написало в пятницу в Твиттере министерство иностранных дел Ирана. «Беззаконие США в полной мере проявилось. Иран не успокоится, пока виновные не будут привлечены к ответственности», - добавили в нем.

Генерал Сулеймани был убит в результате террористического нападения США на его кортеж в аэропорту Багдада 3 января 2020 года, который приходится на сегодняшний день по иранскому календарю. Через день после убийства генерала Сулеймани президент Хасан Рухани заявил, что Иран оставляет за собой право отомстить путем соразмерных военных действий и сделает это. Ранее командующий отрядом Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Ка'ани описал замученного командира генерал-лейтенанта Касема Сулеймани как героя исламской уммы, победившего гегемонистские державы.